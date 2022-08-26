Макрон сообщил, что во Франции зимой все будет хорошо с газом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предстоящей зимой в стране не ожидается каких-либо проблем с поставками газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%», — объяснил Макрон.

Как подчеркнул глава государства, у французов с газом все будет хорошо этой зимой.

Каких-либо других прогнозов, связанных с зимним периодом и готовностью Франции к морозам, Макрон не привел.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жителям Украины предстоит самая сложная зима в истории страны. Он обратил внимание, что цены на голубое топливо в Европе взлетели выше $3300 за 1 тыс. куб.

Ранее Макрон информировал, что алжирский газ не изменит ситуацию с газоснабжением Франции.