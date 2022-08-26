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Болгария предупредила «Газпром» о готовности к переговорам по поставкам газа

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Depositphotos

Болгария готова к началу переговоров о поставках газа и оповестила о своих намерениях российскую компанию «Газпром». Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на министра энергетики технического правительства Болгарии Росена Христова.

«Мы показали [«Газпрому»] свое желание начать, а точнее продолжить переговоры по спорным деталям договора. Отправили партнерам информацию о том, что готовы к переговорам, и запросили возможность контактов. Ждем ответа в ближайшее время», — уточнил глава болгарского ведомства.

Также Христов обратил внимание, что Болгария готова предложить несколько изменений касательно условий договора.

Христов добавил, что болгарская сторона предложит ряд изменений по условиям договора, которые бы его оптимизировали с учетом нынешней ситуации.

Среди предложений — попросить продлить период получения оставшихся объемов газа — порядка 2,4 млрд кубометров. Подобные меры нужны, чтобы топливо поступало до окончания отопительного сезона или лета будущего года.

Глава Минэнерго признал, что сейчас Болгария продолжает покупать российский газ, но через посредников и дороже.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также сообщалось, что цена на газ в Европе выросла на 10%, достигнув $3300 за тысячу кубометров.

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