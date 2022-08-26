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В России почти на 50% подорожал кофе относительно 2021 года

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Depositphotos

Средняя стоимость кофе в России выросла в августе почти на 50%. К таким вводам пришли аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании, рассказали «Газете.ru» в пресс-службе сервиса электронных платежей ЮMoney.

Цена на кофе в розничных магазинах с 1 по 20 августа составила 390 рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Средний чек на этот продукт в онлайн-магазинах составил 598 рублей, что на 48% больше, чем в 2021 году.

Чай в среднем подорожал в магазинах на 34%, до 228 рублей за указанный период. При покупке через интернет цена на этот товар выросла на 42%, до 327 рублей.

Стоимость на натуральный заменитель сахара (стевия) выросла на 15%, до 276 рублей. В онлайн-магазинах этот товар вырос в цене на 24%, до 310 рублей. Исследователи заметили рост популярности заменителя сахара — на прилавках в магазинах в августе объем продаж этого продукта вырос на 81%, в онлайн-магазинах — на 190%.

В начале недели издание The Wall Street Journal написало, что цена на кофе к концу 2022 года может серьезно вырасти из-за неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим его производителем в мире.

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