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Федеральная налоговая служба сократила сроки получения вычетов по НДФЛ до 12 дней

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Срок проверки заявлений граждан России для получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) сократился с трех месяцев до 12 дней. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, пишет агентство «Прайм».

«Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — сказал он.

По словам Егорова, граждане России уже фактически получили почти 80% вычетов в сравнении в 2021 годом.

Ранее глава ФНС сообщил, что в России упростили процесс предоставления гражданам налоговых выплат на учебу, на лечение, на покупку имущества. Срок выплат сократили с трех месяцев до 15 дней.

В конце июля управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов рассказал, что в России предлагают повысить предельную сумму социального налогового вычета до 1 млн рублей.

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