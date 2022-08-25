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Путин порадовался росту ненефтегазовых доходов в бюджет РФ

Путин заявил о росте доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в российский бюджет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил, что при существующих проблемах, которые создают недоброжелатели и завистники, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растет, сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами», — сказал глава государства.

По его словам, кроме нефтегазовых доходов особенно приятен рост ненефтегазовых, который составил 24% за последнее время. Президент отметил, что это обстоятельство говорит о стабилизации экономических показателей в настоящий момент. Однако Путин добавил, что в среднесрочной перспективе риски никуда не исчезли.

Накануне президент России поручил правительству единовременно выплатить 10 тыс. руб. родителям учеников на территориях Донбасса, а также Запорожской, Харьковской, Херсонской областей.

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