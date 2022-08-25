«Русхамон» увеличит производство хамона в пять раз

Компания «Русхамон» из Магнитогорска Челябинской области намерена в пять раз нарастить производство сыровяленого мяса до конца 2022 года. Об этом URA.RU сообщил директор компании Евгений Чепурин. По его словам, основными покупателями хамона компании являются магазины Москвы и Санкт-Петербурга.

«Если сравнивать с 2021 годом, то к концу декабря покажем рост производства в пять раз. На данный момент ежемесячно перерабатываем порядка тонны мяса», — рассказал URA.RU Чепурин.

Ранее президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник высказался в поддержку запрета на ввоз в Россию хамона и пармезана. По его словам, это решение нужно было принять давно, поскольку речь идет о продовольственной безопасности страны.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник.

Он добавил, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции».