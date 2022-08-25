Биржевые цены на газ в Европе превысили $3 200 за тысячу кубометров впервые с начала марта

Цена газа в Европе во время торгов в четверг, 25 августа, превысила $3 200 за 1 тыс. кубометров впервые с начала весны текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Поясняется, что такого рекорда по стоимости за тысячу кубометров газовых ресурсов не было с 8 марта.

При этом общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 215 за 1 тыс. куб. м.

В настоящий момент неизвестно, как дальше будет развиваться ситуация со стоимостью газа для европейцев.

Ранее появилась информация, что цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 6,3% ниже $2 700 за тысячу кубометров. Стоимость природного газа начала увеличиваться на фоне сообщений «Газпрома» о плановом ремонте единственной работающей турбины на газопроводе «Северный поток — 1».

При этом заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев не исключил, что цены на газ в Европе могут достигнуть $5 тыс. за тыс. куб.