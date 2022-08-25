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В Италии пожаловались на отсутствие россиян

Турфирма Suditaliahotels лишилась 90% оборота из-за отсутствия туристов из России

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Tony Gentile/Reuters

Коммерческий директор туристической компании Suditaliahotels Саверио Презутти заявил, что отсутствие туристов из России обернулось многомиллионными потерями для туроператора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь приходится добираться через Стамбул или Дубай. Это уже увлеченные клиенты, которые хорошо знают Кампанию (область в Италии. — «Газета.Ru») и едут на Искью, Капри или в Сорренто», — сказал Презутти.

Он отметил, что поток туристов снизился в разы. Например, по его словам, на острове Искья в настоящее время всего десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые приезжали ранее.

«Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — уточнил он.

Кроме того, Презутти сообщил, что изменился и формат отдыха российских туристов. Прежде их клиенты ездили по всему региону и записывались на экскурсии, а сейчас чаще проводят время в отелях. Вместе с тем, россиян, которые все-таки добираются до Италии, он назвал настоящими героями.

Презутти подчеркнул, что снижение турпотока из России скажется на всех игроках отрасли: убытки грозят отелям, ресторанам, водителям и экскурсоводам. По его мнению, восполнить потери за счет туристов из европейских стран не удастся.

Ранее посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российских туристов в этом году в стране практически нет и туристическая отрасль несет огромные убытки.

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