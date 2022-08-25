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«Известия»: для помогающих ЛНР и ДНР компаний могут отменить НДС

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Pixabay

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, предполагающий отмену НДС для организаций и компаний, которые оказывают гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом сообщает газета «Известия».

В рамках данной инициативы послабления могут коснуться предприятий, ведущих, в том числе, восстановление инфраструктуры и жилья в ЛНР и ДНР.

В частности, Алексеенко призвал освободить помогающие ДНР и ЛНР организации от уплаты НДС при передаче товаров, имущества и при оказании услуг и выполнении работ в рамках поддержки республик.

Планируется, что на рассмотрение парламента проект внесут в скором времени.

«Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица...» — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Сроки внесения законопроекта на рассмотрение в парламент пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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