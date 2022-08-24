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Премьер Украины Шмыгаль сообщил о поступлении в бюджет $3 млрд помощи от США

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Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале сообщил, что в госбюджет страны поступили $3 млрд грантовой помощи от США.

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов», — написал он.

По словам Шмыгаля, данный транш является первым из выделенных США дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд.

Байден поздравил граждан Украины с Днем независимости и подчеркнул, что США поддерживают украинский народ, который «продолжает борьбу за защиту своего суверенитета».

Президент добавил, что очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и радары для обороны Украины «в долгосрочной перспективе».

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