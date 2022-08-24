Регионы России получат 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделит 43 регионам 1,5 млрд руб. на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, пишет ТАСС.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 млрд рублей субсидий 43 субъектам Российской Федерации. Они пойдут на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов», — сказал он на заседании кабмина.

По словам председателя правительства, около 1,1 млрд руб. из 1,5 млрд получат регионы, которые нуждаются в расширении парка таких емкостей для сбора мусора, остальные деньги направят в те российские субъекты, где соответствующую инфраструктуру только создают.

Мишустин напомнил о необходимости обеспечения налаживания процесса сортировки бытовых отходов на 100% в ближайшие восемь лет в России. Это одна из национальных целей, которую поставил глава государства.

Ранее 24 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей.