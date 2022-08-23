Немецкая Uniper решила расконсервировать резервную угольную ТЭС с 29 августа

Немецкий энергорегулятор Uniper решил запустить резервную угольную тепло-электростанцию (ТЭС) с 29 августа ради обеспечения электроснабжения предстоящей зимой. Об этом сообщается на сайте организации.

Электростанция Heyden 4 проработает до 30 апреля 2023 года. Этот срок при необходимости могут продлить на год, отметили в публикации.

Там также добавили, что Heyden 4 работает на каменном угле. Сама электростанция находится около города Минден. Ее проектная мощность в размере 875 МВт будет ограничена из-за небольшой пропускной способности на самой станции для подвозки угля по железной дороге. При этом ограничения могут исчезнуть, если появятся новые транспортные мощности.

Uniper прекратила эксплуатацию Heyden 4 в 2020 году. В июле прошлого года ее собирались закрыть, однако Федеральное сетевое агентство Германии решило, что ТЭС значима для снабжения региона, поэтому ее сделали резервной.

12 августа CNBC сообщил, что одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками. По словам финансового директора RWE Майкла Мюллера, в ближайшее время компания будет использовать больше угля для получения электроэнергии.