Die Zeit: ФРГ не приблизится к независимости от газа из РФ из-за визита Шольца в Канаду

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду не приведет ФРГ к независимости от российского газа. Об этом пишет Die Zeit, ссылаясь на источники.

Посещение Шольцем Канады не сможет привести к выработке соглашения об организации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Германию и не приблизит европейскую страну к независимости от российского топлива, отметили в публикации.

По данным издания, Шольц решил посетить Канаду после того, как переговоры Берлина с экспортерами газа в Европе и на Ближнем Востоке не смогли закончиться в положительном ключе, то есть Германия не смогла найти альтернативные источники поставок газа. Однако посещение Канады также не приведет к каким-либо соглашениям.

По словам источников газеты, в худшем случае Шольц уедет из Канады ни с чем. Однако, если у него получится договориться, то в лучшем случае Германия сможет получить СПГ лишь через два года. Речь идет о том, что перспективный канадский проект предусматривает переоборудование под экспорт действующего терминала по импорту СПГ, а на это требуется достаточно много времени.

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