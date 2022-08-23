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Die Zeit: ФРГ не приблизится к независимости от газа из РФ из-за визита Шольца в Канаду

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Fabrizio Bensch/Reuters

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду не приведет ФРГ к независимости от российского газа. Об этом пишет Die Zeit, ссылаясь на источники.

Посещение Шольцем Канады не сможет привести к выработке соглашения об организации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Германию и не приблизит европейскую страну к независимости от российского топлива, отметили в публикации.

По данным издания, Шольц решил посетить Канаду после того, как переговоры Берлина с экспортерами газа в Европе и на Ближнем Востоке не смогли закончиться в положительном ключе, то есть Германия не смогла найти альтернативные источники поставок газа. Однако посещение Канады также не приведет к каким-либо соглашениям.

По словам источников газеты, в худшем случае Шольц уедет из Канады ни с чем. Однако, если у него получится договориться, то в лучшем случае Германия сможет получить СПГ лишь через два года. Речь идет о том, что перспективный канадский проект предусматривает переоборудование под экспорт действующего терминала по импорту СПГ, а на это требуется достаточно много времени.

Ранее во вторник немецкая партия «Левые» потребовала ввести запрет на отключение электричества и газа гражданам, которые не смогут заплатить по счетам зимой. Сопредседатель партии Янине Висслер сообщила, что эта мера необходимо для того, чтобы люди не сидели в холоде, если не могут оплатить свои счета.

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