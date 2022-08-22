Курс евро обновил двадцатилетний минимум

Курс евро в ходе торгов 22 августа опустился ниже уровня 0,9952 доллара, следует из данных торгов. Таким образом, европейская валюта обновила минимум с 2002 года.

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара. Днем курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с июля. К 11.09 мск евро опустился до показателя 0,9995 к доллару. К 12.05 мск этот показатель находится на уровне 1,0011.

16 августа курсы доллара и евро снова пошли вверх. Доллар остановился на отметке 61,38 руб., евро – 62,3 руб. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призвали не торопиться с ее приобретением. Гражданам стоит учитывать, что хранение может стоить дорого из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов, которые ввели многие банки. Поэтому финансисты советуют приобретать доллары и евро в наличной форме или рассмотреть альтернативу – юань. Или вообще отказаться от покупки американской и европейской валюты.