Суд разрешил «Газпром нефти» перевести совместное с Shell предприятие в юрисдикцию РФ

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление «Газпром нефти» (через «ГПН-Салымские проекты») о переводе совместного предприятия с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию. Это следует из картотеки дел.

«Судья Арбитражного суда Московской области <...> установил преобразовать филиал Компании Salym Petroleum Development N.V. в Общество с ограниченной ответственностью «Салым Девелопмент», — говорится в определении о принятии обеспечительных мер.

Уставной капитал «Салым девелопмент» составит 8,6 млн руб., место регистрации указано в Ханты-Мансийске. Участниками ООО могут стать ООО «ГПН-Салымские проекты» и Shell Salym Development B.V. с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.

В начале августа в Южно-Сахалинске зарегистрировали нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия», который сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя указан действующий председатель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников. Уставный капитал предприятия составил 10 тыс. руб.