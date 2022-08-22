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Total и Eni нашли крупное месторождение газа на Кипре

TotalEnegries и Eni обнаружили крупные залежи газа у побережья Кипра

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Bernadett Szabo/Reuters

Французская TotalEnergies и итальянская Eni заявили, что обнаружили «значительное» месторождение газа на скважине Cronos-1 шестого блока исключительной экономической зоны Кипра.

«Расположенный примерно в 160 км к юго-западу от побережья Кипра, Cronos-1 обнаружил несколько интервалов карбонатных коллекторов хорошего качества и подтвердил общую чистую добычу газа более чем на 260 метров. Планируется бурение еще одной разведочной скважины на блоке 6 с целью изучения значительного дополнительного прироста ресурсов и оценки наилучших вариантов разработки. Total Energies владеет 50%-ной долей в Блоке 6», — следует из сообщения.

По данным La Repubblica, запасы нового месторождения оцениваются в 70 млрд кубометров.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», «Зарубежнефть» купит у французской TotalEnergies, которая выходит из нефтяной отрасли в России, ее долю в размере 20% в Харьягинском месторождении. Благодаря этому доля компании вырастет до 60%. А если норвежская Equinor также продаст свою 30% долю, то она может вырасти до 90%. При этом оставшиеся 10% останутся у местной ненецкой компании.

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