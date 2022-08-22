Немецкий производитель бытовой техники Bosch решил продать свои заводы в России и уже активно ищет покупателей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Российская структура немецкой Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины) решила продать два завода, которые находятся около Санкт-Петербурга. При этом их рыночная стоимость находится на уровне 3,8-4,4 млрд рублей, посчитал один из собеседников издания. Однако заводы сейчас стоят куда меньше, так как не выпускают продукцию.

Другой собеседник издания отметил, что Bosch не знает, что делать со своими активами в России, которые не приносят никакой прибыли. Поэтому другие участники рынка рассматривают возможность их покупки. Однако пока потенциальным приобретателям предложенная цена кажется достаточно завышенной. В самой же Bosch заявили, что они не будут комментировать слухи.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что заводы немецкой компании в России могут купить китайские или турецкие производители бытовой техники. Например, Whirlpool выкупила турецкая Arcelik. Кроме того, при продаже завода могут быть переданы и технологические процессы вместе с лицензиями. Поэтому производители из России могут быть заинтересованы в покупке не меньше, чем в Китае или Турции.

В конце июля «Известия», ссылаясь на исковое заявление, писали, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей. Глава ОПИ Олег Павлов пояснил, что за последние три года компания Bosch реализовала на российском рынке продукцию на 250 млрд рублей, и в эту сумму была заложена гарантийная и послегарантийная поддержка, которая сейчас недоступна российским потребителям.