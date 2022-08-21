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Источник сообщил, кому принадлежит машина, в которой погибла Дарья Дугина

Знакомый Дугиной: взорвавшаяся на Можайском шоссе машина принадлежит ее отцу

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Глава общественного движения «Русский горизонт», знакомый Дарьи Дугиной Андрей Краснов рассказал, что взорвавшийся на Можайском шоссе внедорожник Land Cruiser Prado, в котором, по еще не подтвержденным данным, находилась Дарья, принадлежит ее отцу Александру Дугину, передает ТАСС.

«Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она сегодня поехала на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом», — рассказал он.

Ранее о том, что вместе с Дарьей в машине должен был ехать ее отец, заявил музыкант Петр Лундстрем. Он сказал, что Дугины были участниками фестиваля «Традиция» и должны были возвращаться на одной машине, но в последний момент Дугин пересел на другую машину.

Автомобиль взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. По данным источников, машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе. Как отметили очевидцы, сначала было два «хлопка», а потом было видно и дым и огонь, передает РЕН ТВ.

Сам Александр Дугин находится на месте происшествия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к взрыву причастны «террористы украинского режима».

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