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Министерства финансов США и Турции обсудили выполнение санкций против России

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Global Look Press

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо и заместитель министра финансов Турции Юнус Элиташ провели встречу и обсудили выполнение санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

«Первый заместитель министра Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран», — говорится в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, добавив в санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц, в том числе спортсменку Алину Кабаеву.

Кроме того, под ограничительные меры попал экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Согласно данным, представленным на сайте американского конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая.

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