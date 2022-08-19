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Трюдо заявил, что Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа

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Benoit Tessier/Reuters

Канада оказалась не в состоянии предоставить значимую поддержку Европе с поставками газа в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канадского премьера Джастина Трюдо.

«Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями», — признался Трюдо.

Премьер-министр не уточнил, на какую помощь со стороны Канады по факту стоит рассчитывать европейским потребителям.

Также Трюдо заверил, что тему с поставками газа затронут во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Глава правительства Германии планирует посетить Канаду в воскресенье, 21 августа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Bloomberg передавал, что ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из России.

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