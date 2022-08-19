Китайско-канадского миллиардера Сяо Цзяньхуа приговорили к 13 годам тюрьмы за махинации

В Китае миллиардера Сяо Цзяньхуа, основателя конгломерата Tomorrow Holding, приговорили к 13 годам тюрьмы за финансовые махинации. Об этом сообщает The Guardian.

Суд в Шанхае постановил оштрафовать компанию Tomorrow Holding на $8,09 млрд, которая, по версии следствия, постоянно нарушала финансовое законодательство Китая. Также, помимо тюремного заключения, суд наложил штраф на предпринимателя в размере $955,8 тыс.

В публикации указали, что было доказано, как Сяо Цзяньхуа неоднократно нарушал местные законы, незаконно присваивал большие объемы средств, совершал махинации с ценными бумагами на рыке и присваивал себе активы подконтрольных ему организаций.

Сяо Цзяньхуа руководил конгломератом Tomorrow Group, который был создан в 1999 году и занимается инвестиционной деятельностью. В 2016 году состояние бизнесмена оценивалось в $6 млрд.

В середине августа следственный комитет России (СКР) выявил хищение средств, вырученных от продажи более семи десятков машин Ford Mondeo, в Минздраве РФ. В рамках расследования дела о махинациях арестованы сотрудники ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Минздрава РФ, в распоряжении которого находились автомобили, а также автодилер, который занимался их продажей.