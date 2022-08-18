«Ъ»: ретейлеры просят кабмин РФ разрешить параллельный импорт Jack Daniel's и Hennessy

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ включить в список для параллельного импорта продукцию ряда алкогольных брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, речь идет о таких брендах, как Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. Главные дистрибуторы алкоголя уже сейчас работают с остатками, а новых поступлений не предвидится.

По словам председателя АКОРТ Игоря Караваева, приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань.

«Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья», — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства подтвердили «Ъ» получение обращения от членов ассоциации, включая таких ретейлеров, как X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что при борьбе с алкоголизмом не надо сильно поднимать цены на спиртное.