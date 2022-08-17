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Оставшаяся без российских поставок польская PGNiG взяла кредит в €1 млрд на покупку газа

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Kacper Pempel/Reuters

В преддверии отопительного сезона польская нефтегазовая госкомпания PGNiG взяла кредит в размере €1 млрд на закупку природного газа в ситуации отсутствия поставок из России. Об этом сообщает Bankier.

В материале говорится, что PGNiG, оставшись без поставок из России, компания заключила договор с Банком национального хозяйства (BGK).

Уточняется, что правление PGNiG следит за ситуацией на международных газовых рынках и предпринимает «дальнейшие шаги по увеличению доступных источников финансирования».

Ранее бывший глава PGNiG Петр Возняк заявил, что решение европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока — 2» в отношении газовой директивы ЕС может означать катастрофу для Украины.

С конца апреля PGNiG не получает российский газ — тогда «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Польские власти отказались переходить на новую схему оплаты поставок газа.

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