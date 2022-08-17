«Башнефть» направила 2,7 млрд рублей на природоохранные проекты

ПАО АНК «Башнефть», входящая в группу компаний «Роснефть», направила более 2,7 млрд рублей за 6 месяцев на природоохранные проекты. Мероприятия направлены на сокращение нагрузки на атмосферу, повышение полезного использования попутного нефтяного газа, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, реализацию программ по повышению надежности трубопроводов, восстановление лесов, восполнение ихтиофауны и выполнение требований природоохранного законодательства.

НК «Роснефть» уделяет большое внимание сохранению окружающей среды для будущих поколений. За 6 месяцев текущего года «Башнефть» снизила воздействие на атмосферный воздух на 7%. Это стало возможным благодаря реализации природоохранных мероприятий.

Кроме того, «Башнефть» продолжает активную работу по снижению накопления нефтесодержащих отходов, в том числе на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. В первом полугодии 2022 года переработано более 72 тысяч тонн нефтешламов, а их накопленный объем снизился на 6%.

Другое значимое направление в природоохранной деятельности «Башнефти» - защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов. Летом 2022 года «Башнефть» выпустила более 570 тыс мальков рыб ценных пород в водоемы республик Башкортостан и Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» работники «Башнефти» высадили более 34 тыс. саженцев деревьев в Башкортостане на площади более 8 га. Осенью работники высадят хвойные деревья в Башкортостане и Ханты-Мансийском автономном округе на площади более 177 га.