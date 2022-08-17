Кабмин ввел льготные кредиты до 5% для аграриев на производство и переработку сельхозсырья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении льготных кредитов до 5% для аграриев на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и покупку рефрижераторов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такие займы можно получить на срок от двух до 15 лет, и по такой же ставке можно взять кредит на короткие сроки.

По словам председателя правительства, упрощение доступа к льготным займам предоставит бизнесу, а также работникам сферы агропромышленного комплекса (АПК) возможность увеличивать выпуск продукции.

Кредиты можно будет взять на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров, уточнил Мишустин.

Премьер добавил, что в соответствующем постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность России и обеспечивает граждан всеми необходимыми качественными продуктами.

Ранее сообщалось, что в России собрали 78 млн тонн зерна, что гарантирует продовольственную безопасность страны.