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Минобороны Турции сообщило, что четыре судна с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

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Murad Sezer/Reuters

Министерство обороны Турции информировало о выходе из Черноморска и Одессы утром 17 августа четырех сухогрузов с сельхозпродукцией. Об этом сообщается в Twitter-профиле Минобороны.

«Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли очередные четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника и подсолнечное масло», — пояснили в турецком МО.

В настоящий момент поставки сельхозпродукции по гуманитарному коридору ведутся на плановой основе.

Данные суда проследуют к Стамбулу, где их досмотр организуют представители Совместного координационного центра.

22 июля представители России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Также 12 августа Минобороны Турции передавало, что украинские порты покинули два сухогруза с сельхозпродукцией, один из них отправился в Иран.

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