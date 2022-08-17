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WSJ: США выделят $68 млн на закупку и доставку зерна с Украины

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Vadim Ghirda/AP

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит более $68 млн на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшего соглашения после достижения в Стамбуле «продуктовой сделки». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Выделенные агентством средства будут использованы для закупки и вывоза до 150 тыс. тонн пшеницы через Всемирную продовольственную программу ООН, отмечает WSJ.

Как отмечает издание, это будет самая крупная с начала украинского конфликта сделка по экспорту зерна с Украины.

Купленное зерно будет использовано для помощи жителям стран, в которых «наблюдается острый голод и недостаток продовольствия», заявила руководитель USAID Саманта Пауэр.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщал, что в украинских портах остаются заблокированными 58 иностранных судов.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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