Wildberries вернул свое прежнее название

Сайт популярного онлайн-ретейлера Wildberries вернулся к своему предыдущем названию и больше не называется «Ягодки». Старое название отображается при открытии главной страницы онлайн-сервиса.

В понедельник, 15 августа, сайт маркетплейса Wildberries поменял название на «Ягодки». Однако позднее стало известно, что подобный ход был частью маркетинговой акции.

Оформление сайте также менялось: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Адрес Wildberries остался прежним.

В июле текущего года на форуме «Неделя российского бизнеса» Денис Мантуров, занимавший тогда пост главы Минпромторга, заявил о засилье иностранных наименований в торговле. Он привел пример с Wildberries. Министр указывал, что маркетплейс выбрал зарубежное название, а не русское «Дикие ягоды».

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» подал заявки в Роспатент на новые названия для «Биг Мака» и «Макфлурри». Итоговые названия «пока в работе», а меню находится в разработке.