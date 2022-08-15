Первый полет импортозамещенного SSJ-100 запланирован на середину 2023 года

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного самолета Superjet (SSJ) -100 запланирован на середину следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слюсаря, ОАК заменит у данной модели самолетов российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8 у самолетов SSJ-100.

Он подчеркнул, что самой важной задачей сейчас является продление летней годности SSJ-100 на максимально длительный период.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сфера авиаперевозок в России оказалась под ударом из-за санкций.

22 июня сообщалось, что стоимость импортозамещения комплектующих SSJ-100 составляла в 50 млрд руб.

В конце февраля — начале марта из-за военной операции РФ на Украине небо для российских авиакомпаний закрыли десятки государств: страны Евросоюза и Великобритания, США, Канада и другие. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства в отношении авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, авиакомпаниям из РФ в связи санкциями запретили поставлять самолеты, запчасти и оборудование. Производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку российских перевозчиков, а лизингодатели стали требовать вернуть самолеты.