Daily Mail: 71% британских компаний пострадал из-за последствий антироссийских санкций

Почти две трети британских компаний пострадали от последствий санкций, которые были введены в отношении России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на опрос страхового агента Mactavish.

Согласно данным исследования, 71% респондентов обладает активами, которые напрямую пострадали от антироссийских санкций. Практически половина фирм указали на рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% лишились поставщиков, а у 42% возникли проблемы с персоналом.

Хуже всего пришлось финансовому сектору: 92% предприятий отрасли понесли ущерб от рестрикций вследствие того, что их активы и фонды находились в РФ.

Порядка 84% компаний авиационной отрасли заявили об убытках, поскольку они имели отношение к арендованным самолетам, оставшимся в России.

Ранее обозреватель издания The Telegraph Бен Райт написал в своей статье о том, что экономику Великобритании разрушают последствия конфликта на Украине, энергетический кризис и множество других проблем.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.