Глава Минтруда РФ анонсировал новую модель системы соцстрахования для самозанятых

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил в беседе с «Российской газетой», что осенью представят систему соцстрахования для самозанятых.

«Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования. <...> Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой», — сказал министр.

По его словам, модель финансово сбалансированная и приемлема для граждан с точки зрения ежемесячных платежей и формирует защиту в случае болезни. Презентация модели запланирована на сентябрь, указал Котяков.

Он также выразил надежду, что у самозанятых уже в 2023 году появится возможность на добровольной основе вступить в обязательное социальное страхование.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании единого Фонда пенсионного и социального страхования за счет объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС).

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства. Под его основу ляжет цифровая платформа, которая объединит все действующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство получит возможность централизованно управлять всеми социальными выплатами, обеспечивать ими граждан максимально оперативно.