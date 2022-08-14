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Судно Razoni с украинским зерном начало приближаться к порту Сирии

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Yoruk Isik/Reuters

Первое судно с зерном, которое покинуло Украину после достижения в Стамбуле «продуктовой сделки», сухогруз Razoni, начало приближаться к порту Тартус в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о приближении морского судна подтвердили два источника в сфере грузоперевозок.

«Как сообщили изданию два источника в судоходной отрасли, первое судно, покинувшее Украину в рамках сделки при посредничестве ООН, приближалось в воскресенье к сирийскому порту Тартус», — уточнили в сообщении.

Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тыс. тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения. Предполагалось, что оно достигнет точки назначения, Ливана, уже 7 августа. Тем не менее 8 августа посольство Украины в Ливане информировало об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы. В качестве причины для прекращения сделки приводилась просрочка условий транспортировки.

10 августа стало известно, что судно с украинским зерном прибыло в Албанию. Погрузка была завершена 28 июля, и судно стало первым на маршруте после начала специальной военной операции России на Украине.

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