RND: 10 российских самолетов все еще в Германии после введенных санкций

Не менее 10 самолетов, являющихся собственностью РФ, все еще остаются в аэропортах Германии спустя свыше пяти месяцев с момента закрытия воздушного пространства стран Евросоюза. Об этом заявили в редакционном объединении RND со ссылкой на Минтранс страны.

Самолеты РФ остались в немецких воздушных гаванях также из-за санкций против Москвы.

«Самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», — уточнили в немецком ведомстве.

Также стало известно, что в Лейпциге в настоящий момент три самолета Ан-124, в Кельне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737.

Все самолеты, которых коснулись ограничительные меры, использовались для деловых поездок.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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