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В Казахстане опровергли сообщения по прокачке нефти в обход России через Азербайджан

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нефть из Казахстана не будет с осени прокачиваться по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) в объеме 1,5 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков, передает казахстанское ИА «Капитал».

«Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке нефти. Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая», — отметил Акчулаков.

По его словам, на данный момент никаких соглашений по отгрузке нефти нет. Кроме того, 1,5 млн тонн недостаточно для решения проблемы с направлениями по экспорту.

Он добавил, что национальные компании могут вести подобные переговоры, однако согласовываться они должны в Минэнерго.

12 августа агентство Reuters сообщило, что Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан в обход России. В агентстве указали, что казахстанский «Казмунайгаз» уже ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана. При этом стороны собираются подписать договоры о транспортировке уже к концу августа, а сами поставки начнутся осенью.

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