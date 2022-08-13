Названы три самые популярные сферы для трудоустройства в Москве

Сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика оказались самыми популярными сферами для трудоустройства среди жителей Москвы. Об этом заявили на mos.ru.

«На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тыс. вакансий, из них около 60% — по этим направлениям. Кандидаты определяют правила игры, ведь предложений о работе больше, чем претендентов на нее», — уточнила первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Александра Александрова.

По ее словам, в отрасли услуг самыми популярными стали вакансии поваров, официантов, парикмахеров и администраторов на ресепшен.

Востребованные рабочие места в оптовой и розничной торговле среди менеджера по продажам, продавца-консультанта и других.

В отрасли логистики чаще всего ищут водителей, диспетчеров.

Ранее утверждалось, что треть россиян готовы на снижение зарплаты ради работы из дома.