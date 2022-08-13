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Сухогруз Thoe с семенами подсолнуха направляется из украинского порта Черноморск в Турцию

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Vincent Mundy/Reuters

Сухогруз Thoe под флагом Маршалловых Островов, на борту которого находятся семена подсолнуха, вышел из украинского порта Черноморск и движется в сторону Турции. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Корабль на борту везет 2,9 тыс. т семян подсолнуха и направляется в турецкий порт Текирдаг.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход 13 августа из украинских портов двух судов с зерном. Сухогруз Thoe вывезет из Черноморска 2,9 тыс. т семян подсолнуха в турецкий порт Текирдаг. Еще один корабль Fulmar S выйдет из Черноморска с 12 тыс. т пшеницы и направится в турецкий порт Искендерун.

Накануне стало известно, что из портов Украины вышли два сухогруза с сельхозпродукцией. Один корабль отправится в Иран.

9 августа начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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