Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России необходимо перестать пользоваться «иллюзорными» аргументами и забрать турбину Siemens для газопровода «Северный поток — 1». Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика спросили, считает ли полезным в качестве посредника экс-канцлера Герхарда Шрёдера, который в июле посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным, а после этого заявил о необходимости ввести в строй трубопровод «Северный поток — 2».

«Я не знаю. Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!» — ответил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия больше не может рассчитывать на предложения последних десятилетий, которые всегда гласили, что Россия не прекратит экспортировать газ несмотря ни на что.

С 27 июля газопровод «Северный поток», по которому газ поставляется из России в Европу, задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин.