Экономисты назвали три сценария развития российской экономики под санкциями

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предоставил три сценария российской экономики — автаркию, инерцию и борьбу за рост. Об этом говорится в докладе центра, подготовленном руководителем направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрием Белоусовым.

По мнению экономистов, сценарии развития экономики РФ подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере на 10–15 лет. Эксперты выделили три варианта развития экономики России под ограничениями.

Первый — это автаркия, подразумевающий, что Россия будет делать все самостоятельно за счет сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность сценария составляет 10-15%.

Еще один сценарий — это институциональная инерция (стабильность над развитием). По словам властей, в данный момент уровень нестабильности сохраняется настолько высокий, что реализовать целостную «политику развития» почти невозможно. В ЦМАКП оценивают вероятность сценария в 45%. Он может привести к затяжной стагнации, отставанию в технологических сферах, ухудшению уровня и качества жизни и снижению уровня национальной безопасности.

Третий вариант — борьба за рост. Вероятность оценивается в 40%. При этом сценарии, по словам экономистов, будут применяться усилия, которые будут направлены на модернизацию российской экономики в новых условиях, в том числе заимствование технологий, выход на доступные рынки и желание избежать становления Китая или другой крупной страны в качестве монопольного внешнеэкономического партнера РФ.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявлял, что к 2025 году экономика России выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2–2,7% ежегодно до 2030 года. По мнению специалистов, со временем санкции подвергнутся «эрозии».