Путин назвал строительную отрасль одним из локомотивов экономики России

Президент России Владимир Путин назвал строительную отрасль одним из локомотивов российской экономики. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, в котором участвовал в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, несмотря на сложную ситуацию в стране, строительная отрасль уверенно демонстрирует эффективность, «работает ударно», выходит на новые рекордные показатели.

Кроме того, президент отметил успехи в жилищном строительстве. По его словам, в 2021-м году было введено 92 миллиона квадратных метров жилья, проложены и отремонтированы тысячи километров дорог, построены значимые объекты социальной сферы, производственной инфрастуктуры.

Ранее Минстрой сообщил о снижении цен на строительные материалы в России.