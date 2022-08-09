Purina приостановила производство и продажу в России некоторых кормов для кошек и собак

Американский производитель кормов для кошек и собак Purina остановил на неопределенный срок производство и продажу продукции Friskies и ряда других брендов компании из-за логистических трудностей, пишет ТАСС.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — сказали агентству в кол-центре производителя.

В компании добавили, что корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться на территории России.

Purina — дочерняя компания швейцарского производителя продуктов питания Nestle. В марте компания сначала прекратила экспорт и импорт в Россию и из нее продуктов и напитков. Речь шла о таких продуктах, как кофе Nespresso и вода S.Pellegrino. Затем швейцарский концерн решил приостановить продвижение брендов KitKat и Nesquik на территории России.

В начале июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.