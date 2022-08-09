Глава Кировской области попросил помощи федвластей при строительстве моста и тоннеля

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи в решении ряда транспортных проблем — в частности, при строительстве моста через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова и транспортного перехода под железнодорожными путями в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Соколов напомнил президенту, что в 2024 году Киров отмечает юбилей – 650 лет, в связи с чем развернута большая работа, чтобы преобразить город. В том числе, отметил врио губернатора, необходимо решить ряд транспортных сложностей.

«Хотелось бы попросить помочь... со строительством мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецк, потому что сейчас весь транспорт идет прямо через улицы. А второе — это то, что беспокоит людей на протяжении последних 30 лет, как только увеличился грузопоток. Это строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой в Кирове, под Транссибом фактически», — сказал Соколов.

По его словам, упомянутые проекты по дорожному строительству оценил и одобрил глава Минтранса Виталий Савельев.

Путин пообещал рассмотреть этот вопрос. «Хорошо, рассмотрю обязательно», — ответил президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о новых критериях оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Регионы, демонстрирующие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.