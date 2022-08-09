Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Вице-президент ФЛГР Крянин надеется, что Вяльбе не уйдет в «Спартак» 17:55
Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе Крыма 17:53
Ученые выяснили, что на Земле мог вырабатываться кислород до появления... 17:52
В Уфе утонул 30-летний мужчина, который хотел на спор переплыть канал 17:50
В индийском городе леопард поселился на поле для гольфа и попал... 17:49
Власти эстонской Нарвы окончательно решат судьбу памятника Т-34 15 августа 17:42
Блинкен: США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей... 17:41
Захарова: Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о роли США в появлении... 17:40
В Латвии предложили запретить гражданам России и Белоруссии продлевать ВНЖ 17:40
Сергей Полунин сделал две новые татуировки с Владимиром Путиным 17:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Кировской области попросил помощи федвластей при строительстве моста и тоннеля

close
100%
Freepik

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи в решении ряда транспортных проблем — в частности, при строительстве моста через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова и транспортного перехода под железнодорожными путями в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Соколов напомнил президенту, что в 2024 году Киров отмечает юбилей – 650 лет, в связи с чем развернута большая работа, чтобы преобразить город. В том числе, отметил врио губернатора, необходимо решить ряд транспортных сложностей.

«Хотелось бы попросить помочь... со строительством мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецк, потому что сейчас весь транспорт идет прямо через улицы. А второе — это то, что беспокоит людей на протяжении последних 30 лет, как только увеличился грузопоток. Это строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой в Кирове, под Транссибом фактически», — сказал Соколов.

По его словам, упомянутые проекты по дорожному строительству оценил и одобрил глава Минтранса Виталий Савельев.

Путин пообещал рассмотреть этот вопрос. «Хорошо, рассмотрю обязательно», — ответил президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о новых критериях оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Регионы, демонстрирующие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть