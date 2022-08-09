Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ведет переговоры с КНДР о прибытии в ДНР строительных бригад для восстановления городов и поселков республики, сообщает телеканал «Соловьев Live».

«МИД ДНР ведет переговоры о привлечении к восстановлению территорий ДНР строителей, в том числе из Северной Кореи. Северная Корея ранее, до западных санкций, отправляла своих строителей в другие страны, у них была выработана определенная модель. Строители в КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат», — рассказал Пушилин.

Ранее посол ДНР в России Ольга Макеева сообщила о готовности главы республики Дениса Пушилина посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном.

13 июля КНДР признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Пушилин заявил, что это решение станет основой для дальнейшего развития отношений и увеличит географию торговли для предприятий двух государств.