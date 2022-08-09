«Ъ»: указ Путина заблокировал нефтегазовым компаниям Enel и Fortum продажу своих активов

Указ президента России Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал нефтегазовым компаниям Enel (Италия) и Fortum (Финляндия) продажу своих российских активов, сообщает газета «Коммерсантъ».

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций.

Проблемы с продажей активов у Enel возникли с двумя отдельными соглашениями с «Лукойлом» и инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия». Итальянская компания планировала продать свой пакет в «Энел Россия» в 56,43% на общую сумму около $137 млн.

Однако подписанный Путиным указ прямо запрещает подобные сделки. С подобными проблемами столкнулась сделка по продаже генкомпании «Фортум». Сделки российского бизнеса с итальянской и финской нефтегазовыми компаниями на данный момент заморожены.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», принимая во внимание решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.