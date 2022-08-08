Шольц исключил запуск «Северного потока – 2»

Германия исключает запуск российского газопровода «Северный поток – 2», страну ждут тяжелые месяцы из-за нехватки топлива. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

««Северный поток — 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен [для использования]», — сказал Хебештрайт.

Отвечая на вопрос о том, исключает ли канцлер Германии Олаф Шольц использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно. При этом он согласился с тем, что осень и зима будут для Германии непростыми.

«Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры», — подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

В то же время он отметил, что поддержка санкционной политики в отношении России не снижается.

В конце июля экс-канцлер Германии Герхард Шредер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения энергетических вопросов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что политик интересовался тем, можно ли в кризисной ситуации задействовать «Северный поток — 2». На это Путин ответил, что «технологически это возможно». В случае запуска газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа, добавил он.

При этом нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о реалистичности идеи принятия в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», заявил, что что уже сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу.

В феврале правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода «Северный поток — 2» из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект фактически заморожен.