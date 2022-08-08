В России с января по июль 2022 года ввели в эксплуатацию почти 58 млн кв. м жилья

На территории Росси за первые семь месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Информацию об этом пресс-служба российского правительства опубликовала на своем сайте.

«Согласно полученным от регионов оперативным данным, за семь месяцев у нас уже построено 57,73 млн кв. м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с января по июль в России ввели на 31,6% больше жилья, чем за аналогичный период 2021 года. Нарастить темпы строительства удалось благодаря отмене ряда обязательных процедур, в том числе снятие административных барьеров, в результате чего застройщики могут быстрее приступать к стройке.

Ранее Хуснуллин заявлял, что объем недвижимости, который появится в России в 2022 году, приблизится к рекордному 2021 году, когда показатель достигал 92,6 млн кв. м.

В конце июля президент России Владимир Путин поручил Хуснуллину подготовить вместе с властями Донецкой и Луганской народных республик готовность инфраструктуры к зимнему сезону.