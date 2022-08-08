Министр Хагиуда заявил, что Япония намерена сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая на пресс-конференции в Токио, заявил, что страна намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», принимая во внимание решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях, передает ТАСС.

«Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался», — сказал он.

Министр добавил, что со стороны Японии в политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений.

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций.

Позже эксперты прокомментировали введение ограничений против инвесторов из недружественных стран.