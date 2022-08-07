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Диетолог разъяснил, кому вреден арбуз

Диетолог Гинзбург: арбуз вреден людям с почечной и сердечной недостаточностью

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Depositphotos

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что употребление арбуза может усугубить здоровье людей, имеющих проблемы с почками и сердцем, передает URA.ru.

«В основном это люди, больные сердечной недостаточностью, страдающие отеками любого генеза и страдающие почечной недостаточностью», -— отметил Гинзбург.

Он напомнил, что арбуз на 90-95% состоит из воды, и указал, что людям, которые вынуждены по состоянию здоровья контролировать потребление воды, следует ограничить его потребление.

К тому же содержащаяся в оставшихся 5% ягоды фруктоза очень быстро попадает в организм. Гинзбург подчеркнул, что одновременное попадание в организм такого количества сахаров нарушает обмен веществ и, как следствие, вызывает ожирение, возрастные болезни, старость.

Доктор медицинских наук посоветовал есть кусочек-полтора арбуза после еды и медленно. Он также сказал, что полезно есть арбуз с хлебом, контролируя таким образом поступление в организм жидкости и сахара.

Ранее диетолог Виктория Егорова предупредила россиян об опасности переедания арбуза у детей.

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