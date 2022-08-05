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В Минсельхозе считают, что экспорт зерна из России может снизиться

В Минсельхозе заявили, что Россия может снизить план по экспорту зерна в этом сельхозгоду

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Eduard Korniyenko/Reuters

Россия может снизить план по продаже зерна за границу в 50 млн тонн в этом сельскохозяйственном году. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Патрушев уточнил, что в министерстве видят риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн.

В то же время глава ведомства заверил, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены.

В конце июня президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что в России намечается хороший урожай в этом году, и страна сможет поставить на мировой рынок порядка 50 млн тонн зерна.

В мае Патрушев заявил, что в России в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Рекорд принадлежит 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн.

Во второй половине июля замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари сообщил, что Тегеран стремится нарастить объемы импорта пшеницы из России до 10 млн тонн в год.

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