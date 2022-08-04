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В Грузии завили, что россияне зарегистрировали рекордное количество компаний в стране

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Интернет

Граждане России с марта по июнь 2022 года зарегистрировали в Грузии около 6400 фирм, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы крупной неправительственной организации Международная прозрачность — Грузия Ека Гигаури.

Всего на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано около 13,5 тыс. российских компаний. То есть половина из них появилась в стране после начала событий на Украине.

«С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года», — сказала Гигаури.

По ее словам, примерно, 93% из этих компаний являются индивидуальными предприятиями (ИП). Это свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности.

В начале июня в Национальной администрации туризма грузинского министерства экономики сообщили, что с начала 2022 года туристический поток из России в Грузию вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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