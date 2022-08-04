Клиенты Ozon начали получать сообщения о задержках доставки из-за пожара на складе

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Покупатели товаров на сайте Ozon начали получать уведомления о задержках доставки из-за пожара на складе компании в Истринском районе Подмосковья, передает ТАСС.

В ранее сделанных заказах клиентов стали появляться сообщения о том, что время доставки заказа уточняется.

«Заказ был со склада, на котором произошел пожар. Если с товаром все в порядке, выберем для доставки новую дату, если повредился, отменим его», — сказано в сообщении от компании, которое поступило пользователям.

Ранее в Ozon заверили, что пользователи онлайн-ретейлера, в том числе покупатели и продавцы, потерявшие свои товары в сгоревшем складе в Истринском районе, получат компенсации.

3 августа в здании склада компании Ozon, расположенном в селе Петровское Истринского района Подмосковья, произошел пожар. Возгорание уже локализовано.

По имеющейся информации, число пострадавших при пожаре на складе Ozon возросло до 13, еще один человек погиб.

Как сообщил источник в экстренных службах, поджог склада Ozon рассматривается как единственная версия пожара.